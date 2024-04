À Rouen, un camion poubelle au gaz prend feu et embrase deux voitures : 60 personnes évacuées

Un camion poubelle fonctionnant au gaz s’est enflammé alors qu’il circulait, ce lundi 22 avril, vers six heures, rue Sablée à Rouen (Seine-Maritime). Le feu, dont l’origine est pour l’heure ignorée, s’est propagé à deux voitures de tourisme en stationnement.



Un périmètre de sécurité a été mis en place par les sapeurs-pompiers et une soixantaine de riverains ont été évacués, le temps de circonscrire l’incendie et de procéder à des reconnaissances.