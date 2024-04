Rouen. Pourchassé par un automobiliste armé d'un couteau, il emboutit la devanture d'une assurance

Un homme de 21 ans circule au volant de sa Peugeot 308, quand brusquement sa voiture est tamponnée violemment par l'arrière à plusieurs reprises par un autre automobiliste qui manifestement l'a pris en chasse. Dans un ultime choc, la 308 termine sa course dans la devanture de l'agence GMF, à l'angle des rues Lecanuet et Beauvoisine.



Les deux conducteurs sortent de leur véhicule. Veulent-ils en découdre ? Toujours est-il que l'auteur des tamponnages exhibe un couteau et tente d'en porter des coups à la victime qui est blessée à une main en voulant se protéger et se défendre.