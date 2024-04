Grand-Couronne. Un jeune alcoolisé menace une mère et son fils avec une arme de poing

L'agresseur s'est mis à crier, puis a brandi une arme de poing qu'il a ensuite pointée dans la direction de la victime. Cette dernière a réussi à repousser l'arme. Sa mère, assistant à la scène depuis son balcon, est descendue précipitamment pour prêter main forte à son fils. Elle a alors été frappée par l'individu, qui a pris finalement la fuite suite à l'intervention de jeunes du quartier.



Grâce au signalement fourni par la victime et les témoins, le mis en cause, alcoolisé (1 g dans le sang) a été rapidement localisé par les policiers de la brigade canine et la brigade anti-criminalité, lancées à sa recherche. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour violences volontaires avec arme, arme qui, d'ailleurs, n'a pas été retrouvée.