Rouen. Un conducteur contrôlé avec près de 3,5 g d'alcool dans le sang après un accident

Le conducteur est toujours à son volant, et semble pour le moins hagard. Il n'était pas en mesure de s'exprimer et de répondre aux questions des policiers tant il paraissait être dans un état second. Pour cause : lors de l'épreuve de l'éthylomètre, il a soufflé à 1,72 mg par litre d'air expiré, soit 3,44 g par litre de sang. Le taux maximum autorisé est de 0,50 g par litre de sang.



L'homme, âgé de 55 ans et domicilié à Barentin, a été emmené à l'hôtel de police, rue Brisout-de-Barneville. Après un bref passage à l'hôpital, il a été placé en cellule de dégrisement avant de pouvoir être auditionné. Son véhicule a été pris en charge par le garage de permanence.