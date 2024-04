Incendies à Oissel : sept voitures détruites, deux personnes âgées blessées légèrement

Deux lances à incendie ont été nécessaires pour venir à bout du sinistre et stopper la propagation du feu. Par précaution, les habitants de l’immeuble - 18 adultes et deux enfants - ont été évacués et mis à l’abri à la bibliothèque située à une trentaine de mètres.



Le feu éteint, les sapeurs-pompiers ont procédé à des reconnaissances et en particulier à des mesures (recherche monoxyde de carbone) et à la ventilation des étages.



Les personnes évacuées ont pu ensuite être raccompagnées dans leurs appartements.