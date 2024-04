Alcool et stupéfiants : quarante-sept conducteurs contrôlés à Maromme, trois voitures en fourrière

Quarante-sept conducteurs ont été soumis à des vérifications. Aucun d'entre eux n'a été dépisté positif à l'alcool. En revanche, le conducteur d'une Peugeot 307, soumis à un test salivaire, a été contrôlé positif au cannabis. Le trentenaire, originaire d'Elbeuf, a fait l'objet d'une procédure et sa voiture a été placée en fourrière.



Deux autres véhicules ont été emmenés à la fourrière en raison d'un défaut d'assurance.



Plusieurs infractions ont par ailleurs été relevées par procès-verbal électronique : six pour défaut de contrôle technique et un pour défaut d'immatriculation garage.