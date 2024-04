Étretat. Un hôtel-restaurant en proie aux flammes, sept blessés légers

L’hôtel-restaurant l’Escale, place du Maréchal-Foch à Étretat (Seine-Maritime) a été sérieusement endommagé dans un incendie, ce vendredi 26 avril. Le sinistre s’est déclaré peu avant 11 heures, au rez-de-chaussée de l’immeuble de trois étages abritant un hôtel et un restaurant.



A leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un risque de propagation à l’ensemble de l’hôtel et aux bâtiments mitoyens, relate le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).