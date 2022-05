Un conducteur de bus et deux contrôleurs agressés et blessés par un passager près de Rouen

Un conducteur de bus et deux contrôleurs de la TCAR (Transport en commun de l’agglomération rouennaise) ont été agressés et blessés par un voyageur qui a été interpellé.



Les faits sont survenus ce mercredi 18 mai vers 20 heures avenue du Bic Aubert à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Un passager qui montait dans le bus s’en est pris violemment au conducteur qui a été frappé au visage et au niveau du thorax. L’agresseur a brisé par la même occasion la vitre de protection de la cabine et endommagé le terminal de paiement.