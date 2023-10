Seine-Maritime : une centaine de ballots de paille partent en fumée à Gueures, près de Luneray

Des ballots de paille stockés à l’air libre se sont enflammés ce mardi soir en bordure de la D27 au hameau de Rocquigny à Gueures (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers ont été alertés à 21h20 et leur arrivée sur place, ils ont constaté qu’un tas d’une centaine de ballots de paille, soit entre 150 et 200 tonnes, était embrasé et constituait, face au risque de propagation, une menace pour un bâtiment agricole situé à cinquante mètres environ.