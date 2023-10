Seine-Maritime : un camion de matières dangereuses couché à Saint-Vigor d’Ymonville, le chargement est intact

Le camion était chargé de 27 tonnes de produits chimiques solides en sacs. Le chargement n’a pas impacté dans l’accident et aucune fuite de gasoil n’a été, résume le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



En raison de la nature des produits, des équipes spécialisées en risques chimiques ont été engagées. Au total, ce sont 23 sapeurs-pompiers et 11 engins qui ont été mobilisés au plus fort de l’intervention.



Les opérations de relevage du poids lourd sont prévues dans les prochaines heures.



La gendarmerie, des responsables de la sécurité portuaire et le responsable de l’entreprise concernée sont actuellement sur les lieux.