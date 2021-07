Seine-Maritime : des plongeurs et Dragon 76 engagés pour retrouver une personne tombée en Seine

Des recherches ont été effectuées par les sapeurs-pompiers au niveau du bac de Yainville-Heurteauville (Seine-Maritime) où une personne est tombée en Seine, dans la soirée de ce dimanche.



Des moyens importants, composés de deux équipes spécialisées en secours aquatiques, une équipe de plongeurs et Dragon 76, l’hélicoptère de la sécurité civile, ont été engagés aux alentours de 22h30 pour procéder à des recherches à la fois en surface avec les moyens nautiques et des recherches subaquatiques avec les plongeurs.



Aucun corps n’ayant été retrouvé, les recherches ont été arrêtées à 0h10 par la vingtaine de sapeurs-pompiers mobilisés .





Plus d’infos à venir