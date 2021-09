Seine-Maritime : collision entre deux motos et une voiture entre Saint-Pierre-de-Varengeville et Duclair, trois blessés légers

Deux motos et une voiture de tourisme sont entrées en collision cet après-midi peu avant 15h30 sur le CD 43 entre Saint-Pierre-de-Varengeville et Duclair, dans les boucles de la Seine. L’accident a fait trois blessés légers qui ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime.



La circulation a été interrompue le temps de l’évacuation des victimes. Les secours (12 pompiers et 4 engins) sont toujours sur place, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



La gendarmerie est chargée de procéder aux constatations. Pour l’heure les circonstances de la collision sont indéterminées.



Plus d’infos à venir