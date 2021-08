Rouen : alerte au feu à bord d’un bateau de croisière, 86 passagers et 51 employés évacués

Après vérifications dans la machineries et relevé de mesures en monoxyde de carbone, les activités à bord du navire ont pu reprendre, le mécanicien étant en mesure de se charger des réparations, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



15 sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en sauvetage aquatique et 4 engins ont été mobilisés pendant plus d’une heure.