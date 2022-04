Présidentielle 2022. Le taux de participation à 17h faiblit au second tour dans l'Eure et en Seine-Maritime

🗳 #Élections2022 l À 17 heures, le taux de participation au second tour de la présidentielle 2022 est de 62,12 % dans l'Eure. Pour rappel en 2017 à la même heure, il était de 72,49 % pic.twitter.com/8A4QYuwucb

— Préfet de l'Eure (@Prefet27) April 24, 2022



🗳️#Electionpresidentielle

📅Dimanche 24 avril 2022 - 2nd tour - Élection présidentielle 2022 :

🛑Le taux de participation dans le département de la #SeineMaritime pour le 2nd tour de l'élection est estimé à 64,10% à 17h00. pic.twitter.com/QLPYMGy8wq

— Préfet de la Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) April 24, 2022



Emmanuel Macron ? Marine Le Pen ? Dans un peu moins de trois heures, on connaîtra le nom du prochain Président de la République, élu pour cinq ans.Quelque soit la participation, le taux d'abstention à ce second tour devrait être supérieur à celui du premier tour, le 10 avril.Si ce dimanche 24 avril 2022 à midi, le taux de participation était en hausse de quelques points par rapport à il y a quinze jours à la même heure, ceux publiés à, marquent un léger recul.Ainsi, dans l'Eure, le taux de participation s'élève à. Il était de 64,5 % à la même heure au premier tour et de 72,49 %, soit 12 points d'écart, au second tour de l'élection 2017.Dans le département de la Seine-Maritime le taux de participation est estimé àce dimanche 24 avril 2022. Il était de 64,17 % le 10 avril dernier à la même heure et de 74,92 % en 2017.Les bureaux de vote ferment à 19 heures (20h dans certaines grandes villes).