Près de Rouen, Il se fait passer pour un policier après avoir siphonné le réservoir de sa victime

Son soupçon s'est vite renforcé quand un homme vêtu d'une combinaison de travail et muni d'un brassard de sécurité s'est présenté soudainement à lui. L'inconnu a déclaré être officier de police et venir pour récupérer du matériel laissé sur place. Il s'agissait en réalité du matériel qui lui avait servi à siphonner le réservoir.



Le suspect est reparti tranquillement mais il a été rapidement retrouvé par une patrouille de police grâce à la description fournie par la victime, alors qu'il était dans sa voiture garée dans les environs. Interpellé, le jeune homme a été placé en garde à vue pour vol et « usurpation de la qualité de policier ».