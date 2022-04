Le lycée Les Fontenelles à Louviers évacué en raison d’un feu de poubelle au 5ème étage

Cinq personnes, quatre hommes âgés de 57, 56, 52 et 21 ans ainsi qu’une femme de 47 ans ont été incommodés par les fumées. Après examen sur place, elles ont été transportées en urgence relative vers les hôpitaux d’Elbeuf (les Feugrais) et d’Évreux.



Le travail des 17 sapeurs-pompiers engagés sur cette intervention qui a duré jusqu’à 12h30 a consisté à faire une reconnaissance et à procéder au désenfumage des locaux.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine du départ de feu.