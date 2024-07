Dans trois communes de l'Eure, l'eau du robinet impropre à la consommation pour les femmes enceintes et nourrissons

« Les résultats du contrôle sanitaire mis en œuvre (...) au niveau de la station d’Herqueville ont confirmé la présence de nitrates à des concentrations dépassant la limite de qualité fixée à 50 mg/L », indique l'ARS Normandie, dans un communiqué publié ce jeudi.

L'Agence régionale de santé (ARS) Normandie recommande aux femmes enceintes et aux nourrissons des communes d'Andé, Connelles et Herqueville, situées dans le périmètre de la communauté d'agglomération Seine-Eure, de ne pas consommer l'eau du robinet.Afin de protéger les populations les plus sensibles aux nitrates, la réglementation actuelle, fondée sur une recommandation de l’Organisation mondiale de la Santé, fixe une valeur limite à 50 mg/L au robinet du consommateur.