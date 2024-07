Yvelines. Des policiers pris à partie lors de l'interpellation de deux jeunes à Mantes-la-Jolie

Mantes-la-Jolie (Yvelines) - Des policiers du commissariat de Mantes-la-Jolie (Yvelines) en intervention ont été la cible de jets de projectiles, mercredi soir 24 juillet.



Il était aux alentours de 19 h 10, rue du Commandant-Bouchet, au Val-Fourré. Les forces de l'ordre procédaient alors à l'interpellation de deux jeunes de 18 et 19 ans, auteurs d'outrages sur personne dépositaire de l'autorité publique, quand elles ont été prises à partie par un groupe d'une vingtaine d'individus. Ces derniers se sont rapprochés et ont jeté divers projectiles dans leur direction, sans faire de blessé.



Les policiers ont été contraints de faire usage de l’armement collectif afin de repousser les assaillants et de pouvoir quitter les lieux, avec les deux interpellés.