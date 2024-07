Eure. La RN 154 coupée à la circulation entre Nonancourt et Evreux après un accident de poids lourd

La circulation est particulièrement difficile ce vendredi matin sur la RN154, entre Nonancourt et Évreux (Eure). Un accident matériel impliquant un poids lourd et un véhicule d'entretien des routes s'est produit aux alentours de 9h15 au niveau de Grossœuvre. Bison futé, qui signale cet accident, ne fait pas état de blessé.



Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour assurer le balisage de l'accident et s'assurer que le camion ne transporte pas de matières dangereuses.



La RN 154 a été coupée en direction de l'autoroute A13, le temps des opérations de secours, de l'enlèvement des véhicules accidentés et du nettoyage de la chaussée. Une déviation est en place depuis l'échangeur n° 11 Chavigny-Bailleul, par la RD 1154, pour une durée indéterminée.