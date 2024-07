Un adolescent de 16 ans meurt noyé sur la base de loisirs de Bédanne, en Seine-Maritime

Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime) - Tragique baignade en Seine-Maritime. Un adolescent âgé de 16 ans s’est noyé dans un plan d’eau sur le site de la base de loisirs de Bédanne à Tourville-la-Riviere. Le drame s’est produit ce mercredi 24 juillet peu avant 16h30, heure à laquelle les secours ont été alertés.



Trois jeunes à peu près du même âge ont voulu profiter de la journée ensoleillée pour aller se baigner. Selon les premiers éléments de l’enquête, ils se trouvaient dans la partie non surveillée de la base quand l’un d’entre eux, âgé de 16 ans et domicilié à Oissel, n’a pas pu regagner la rive et s’est noyé.