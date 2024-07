Yvelines. Reconnu coupable de vols à main armée, le jeune homme écope de trois ans de prison ferme

Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) - Entre le 5 et le 15 juillet, trois commerces ont été la cible d’un individu masqué et ganté, armé d’un long couteau de cuisine, à l'Étang-la-Ville, Chatou et Marly-le-Roi. Le malfaiteur a menacé les employés et exigé la remise du fond de caisse avant de prendre la fuite à pied.



Les policiers du commissariat de Saint-Germaine-n-Laye ont rapidement établi que le même individu était responsable de ces attaques, grâce à l’analyse des vidéos de surveillance. La tenue vestimentaire, le couteau utilisé et le mode opératoire étaient identiques.