Poupette Kenza, l'influenceuse rouennaise, incarcérée pour tentative d'extorsion et association de malfaiteurs

Informés de son retour en France, et plus précisément à Rouen, les enquêteurs, assistés de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention), ont interpellé et placé en garde à vue l'influenceuse le 4 juillet.



Présentée le 7 juillet à un magistrat, elle a été mise en examen par un juge d'instruction pour tentative d’extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Elle a été incarcérée dans l’attente du débat sur son placement en détention provisoire, que sollicite le parquet de Rouen, débat prévu le 11 juillet 2024.



La jeune femme a également été entendue en qualité de mise en cause sur une procédure distincte visant des pratiques commerciales trompeuses dans le cadre de ses activités d’influenceuse. Elle n’a pas souhaité répondre aux questions, précise le procureur de la République.