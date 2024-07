Yvelines. A Poissy, les policiers arrivent en pleine transaction de stupéfiants : deux jeunes interpellés

En patrouille dans le secteur de la Saint-Sébastien à Poissy (Yvelines), dimanche en milieu d'après-midi, l'attention des policiers a été attirée par deux hommes qui semblaient s'échanger des produits stupéfiants et de l'argent.



Les forces de l'ordre ont alors décidé de procéder à un contrôle d'identité des suspects. Mais ces derniers ont immédiatement pris la fuite, en se débarrassant d'une petite balance. Ils ont finalement été rattrapés et interpellés. Non sans difficulté : un des fonctionnaires a été blessé à l'avant-bras.