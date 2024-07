Yvelines. Le gérant d'un point de deal et un vendeur interpellés à Sartrouville : près de 5 000€ saisis

Sur place, le chien Mya, formé à la détection des stupéfiants, a marqué la porte de l'appartement. Une perquisition a permis de découvrir 4 940 euros cachés dans des chaussettes, 140 grammes d'herbe de cannabis, 77 grammes de résine, des sachets de conditionnement, une balance de précision et des couteaux portant des traces de résine de cannabis. Le gérant a été interpellé et placé en garde à vue.



Les investigations ont révélé des éléments accablants : l'analyse des téléphones, la similitude entre les sachets abandonnés par le vendeur et ceux retrouvés chez le gérant, ainsi que l'argent positif au cannabis et à la cocaïne.