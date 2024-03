Louviers. Une vingtaine de riverains évacués en raison d'une fuite de gaz sur la voie publique

Une vingtaine de riverains de la rue Saint-Hildebert à Louviers (Eure) ont été évacués ce lundi en milieu d'après-midi, en raison d'une fuite de gaz sur la voie publique. Une conduite a en effet été arrachée par une minipelle lors de travaux de terrassement.



Les sapeurs-pompiers ont établi un périmètre de sécurité et déployé une lance à incendie en protection de façon à sécuriser la zone jusqu’à la fin de l'intervention des agents de GrDF.



Dès que la fuite a été localisée et colmatée, les mesures de sécurité ont été levées et les personnes évacuées ont pu regagner leur domicile.