Vaste opération anti-drogue dans l'Eure : neuf personnes interpellées et 90 gendarmes mobilisés

A l’issue de trois jours de garde à vue, les neuf mis en cause ont été présentés devant la magistrate en charge du dossier au tribunal judiciaire d'Évreux. Tous ont été mis en examen : trois ont placés sous contrôle judiciaire et les six autres placés en détention provisoire.



Poursuivis pour trafic de stupéfiants, importation illicite de tabac en bande organisée, association de malfaiteurs, détention illégale d’armes de catégories B et C, ils encourent une peine de 10 ans d’emprisonnement, précise la gendarmerie.