Bonsecours : la course-poursuite d'un voleur de voiture stoppée par un arbre à Rouen

En tentant de fuir la police, un automobiliste, au volant d'une voiture volée, a terminé sa course folle dans un arbre, dans le quartier de la Sablière à Rouen (Seine-Maritime).



Ce mardi 23 juillet, vers 1 heure du matin, un équipage de la brigade anticriminalité en patrouille à Bonsecours, est informé d'un vol de voiture dans la commune. Le véhicule, une Peugeot 208, est rapidement repéré et pris en chasse par les policiers qui tentent de l'intercepter. Le conducteur refuse d'obtempérer : la 208 descend la côte de Bonsecours en direction de la place Saint-Paul, traverse la Seine via le pont Mathilde et se dirige vers le quartier de la Sablière.