Le Havre : un client sans masque poignarde le barman qui refuse de lui servir à boire

Le barman d'un bar temporaire installé pour la saison estivale sur la plage du Havre (Seine-Maritime) a été grièvement blessé d'un coup de couteau, cet après-midi.



Vers 16h45, un homme est entré, dépourvu de masque, dans le bar, situé boulevard Albert-1er, sur le front de mer. Le barman, âgé d'une trentaine d'années, a alors refusé de lui servir à boire pour cette raison. Le ton est-il monté entre les deux hommes ?



Toujours est-il que, selon nos informations, le client a exhibé un couteau et a poignardé le serveur au niveau du thorax, provoquant une profonde plaie. La victime a été secourue par les sapeurs-pompiers avant d'être prise en charge par le SMUR et transporté à l'hôpital Jacques-Monod. Son pronostic vital n'était pas alors engagé.



Un client présent dans l'établissement - il s'agit d'un policier en repos - s'est immédiatement interposé, et lui aussi a été blessé à une main et au genou en voulant désarmer l'agresseur. Il a été conduit à l'hôpital Jacques-Monod.



L'auteur des violences a été interpellé rapidement par des maîtres-nageurs de la CRS en poste sur la plage. Il est actuellement en garde à vue au commissariat central du Havre.



Plus d'informations à venir sur infoNormandie