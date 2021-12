Le Havre : il s’oppose à un contrôle et frappe les policiers lors de son interpellation

Sur place, les forces de l’ordre ont été prises à partie par un des individus qui a refusé de décliner son identité. L’homme a repoussé les gardiens de la paix qui sont parvenus quand même à l’interpeller. Le mis en cause s’est rebellé et a donné des coups de pied, touchant l’un des fonctionnaires au bras.



L’agresseur, un havrais âgé de 21 ans, a refusé ensuite de monter dans le véhicule de police. Il s’est débattu et a donné des coups de pied encore dans la carrosserie.