Le Havre : feu d’appartement, une victime extraite du brasier par les sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers sont intervenus aujourd’hui mercredi vers 18 heures rue Jeanne-d’Arc au Havre où des flammes sortaient par les fenêtres d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble de cinq étages.



Immédiatement, une reconnaissance des lieux a eu lieu, afin de secourir une personne qui se trouvait à l’intérieur. Cette dernière dont on ignore dans l’immédiat si elle est blessée a été prise en charge par les secours.



L’intervention mobilise vingt-cinq sapeurs-pompiers qui sont toujours sur place avec six engins.



Plus d’infos à venir