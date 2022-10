Une jardinerie et un garage en proie aux flammes en pleine nuit à Moulineaux, en Seine-Maritime

Vingt sapeurs-pompiers avec six engins sont intervenus dans la nuit pour éteindre un incendie à Moulineaux dans la métropole de Rouen (Seine-Maritime). Le feu s’est déclaré, peu avant 0h45, dans un bâtiment de stockage et commercial d’environ 300 m2 abritant une jardinerie et un garage (MonsterShop et Auto76), boulevard René-Coty.