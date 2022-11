Feu de poubelles : un immeuble évacué en pleine nuit a Barentin

Une trentaine d’occupants sont sortis de l’immeuble par précaution, le temps des opérations de secours et de désenfumage. La plupart d’entre eux ont été pris en charge et examinés par les sapeurs-pompiers et le médecin du SMUR. Une seule personne a été transportée au CHU de Rouen.



Les autres ont pu regagner l’immeuble dès la fin de l’intervention qui a mobilisé 22 sapeurs-pompiers avec 6 engins.



Appelée sur les lieux, la police a procédé à des constatations afin de déterminer l’origine du départ de feu.