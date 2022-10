Un bâtiment classé en proie aux flammes près de Vernon : il abritait une vingtaine de véhicules anciens

Outre la vingtaine de véhicules anciens, dont certains de valeur qu’il abritait, le bâtiment concerné, appartenant à un particulier, comprenait un atelier et servait au stockage de matériels et produits agricoles. Il est classé aux monuments de France , précise-t-on au service départemental d’incendie et de secours (Sdis).



L’intervention s’est terminée vers 4h30 ce matin pour les soldats du feu.



Selon les premières investigations de la gendarmerie de Vexin-sur-Epte, l'origine du départ de feu est accidentelle . Il serait la conséquence d'une manipulation de carburant. « La piste d'un acte criminel est écartée » , indique à infoNormandie une source proche de l'enquête.