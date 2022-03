La voiture termine sur le toit au milieu d’un rond-point à Saint-Valery-en-Caux : deux blessés

Le rond-point formé par les D20 et D925 a Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime) a été le théâtre d’un accident spectaculaire ce vendredi soir peu avant 20 heures.



Un véhicule de tourisme, seul en cause, s’est retourné dans le rond-point s’immobilisant sur le toit au milieu de la chaussée.



Deux personnes étaient à bord du véhicule et l’une d’elles était bloquée à l’intérieur à l’arrivée des premiers secours. La victime a été dégagée par les sapeurs-pompiers qui ont dû découper la carrosserie avec leurs cisailles.



Les deux victimes, âgées de 46 et 49 ans, blessées légèrement ont été transportées au centre hospitalier de Dieppe.