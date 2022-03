La Seine-Maritime placée en vigilance orange : jusqu’à 10 cm de neige attendus par endroits

- Limiter les déplacements au strict nécessaire et différer ceux ne présentant pas de réelle urgence.



- Adapter sa conduite et l'équipement de sa voiture aux conditions météorologiques; - Se renseigner sur les conditions de circulation sur le site de Bison futé.



- Faciliter le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en particulier en stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation.



- Se protéger des chutes et protéger les autres en dégageant la neige et en salants les troittoirs devant votre domicile, tout en évitant d'obstruer les regards d'écoulement des eaux.



- Ne toucher en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.