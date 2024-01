Neige et verglas : toujours pas de transports scolaires ce jeudi dans l'Eure et en Seine-Maritime

L’Eure et la Seine-Maritime sont de nouveau en vigilance orange « neige et verglas » à partir de 18 heures ce mercredi 17 janvier, jusqu’à demain matin. La neige devrait remplacer la pluie dans la soirée. Ces chutes de neige seront précédées de pluies et bruines verglaçantes. Les cumuls de neige pourraient atteindre de 5 à 10 cm localement, selon la préfecture de l'Eure.



Pour ces raisons, les transports de voyageurs, scolaires et interurbains, pour la journée de ce jeudi, sont suspendus pour la deuxième journée consécutive. Les écoles, collèges et lycées resteront ouverts et accueilleront donc les élèves.



En début de soirée, le bilan des sapeurs-pompiers, communiqué par la préfecture de Seine-Maritime, fait état de 21 interventions en lien avec le phénomène météorologique, comprenant 10 chutes de personnes sur la voie publique et 11 accidents de la circulation impliquant des véhicules avec des blessés légers.