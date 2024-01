Pluies verglaçantes dans l'Eure : trois blessés sur la route, 5 à 10 cm de neige attendus cet après-midi

De même, l’accès au pont de Tancarville est interdit aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes. Les véhicules concernés sont déviés avant le pont vers la RD6178 par la gendarmerie nationale.



Les cinq saleuses de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno) et les 42 véhicules du conseil départemental sont engagés. Depuis le début de la perturbation, 68 gendarmes, 184 sapeurs-pompiers, 14 agents de la DIRNO et 202 agents des routes du conseil départemental de l'Eure sont mobilisés.



Le préfet, Simon Babre, appelle les automobilistes à une très grande vigilance et leur recommande d’adapter leur conduite aux conditions météorologiques locales et, dans la mesure du possible, à limiter leurs déplacements.