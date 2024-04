Crue de la Seine : 20 communes de l'Eure en alerte jusqu'à demain entre Poses et l'estuaire

Par mesure de sécurité et en concertation avec celle de la Seine-Maritime, la préfecture de l'Eure a pris un certain nombre de dispositions. Chaque commune concernée a été informée. De son côté, la mairie de Caumont est chargée de repérer et d'alerter les occupants des maisons susceptibles d'être touchées, tout en informant l'ensemble des habitants de la commune.



La route départementale 93, traversant la commune de Caumont en bordure de la Seine, pourrait être fermée par le Conseil départemental, avec une déviation mise en place. Enfin, le service départemental d'"incendie et de secours (Sdis27) a mobilisé ses moyens nautiques et la gendarmerie nationale va effectuer des patrouilles de surveillance.



Le préfet de l'Eure, Simon Babre, appelle chacun à la plus grande prudence, en alertant notamment les touristes et les occupants de résidences secondaires, moins habitués à ces phénomènes.