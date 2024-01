Un mort et quatre blessés dans un accident sur l'autoroute A13, ce matin à Guerville (Yvelines)

Les pluies verglaçantes pourraient être à l'origine de l'accident mortel survenu ce dimanche matin sur l'autoroute A13 dans les Yvelines.



Une voiture de tourisme, un bus et une fourgonnette ont été impliqués dans une collision peu après six heures dans le sens province - Paris, dans la descente du viaduc de Guerville. Une femme de 60 ans, a succombé à ses blessures malgré les soins prodigués sur place par les secours, dont une équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Versailles.