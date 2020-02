L’A6b fermée à la circulation cette nuit dans les deux sens entre les portes d’Italie et Villejuif

Suite a un problème technique sur des équipements de sécurité du tunnel de Bicêtre, il est nécessaire de fermer dans les deux sens de circulation l'A6b entre la porte d'Italie et Villejuif la nuit du 13 au 14 février.



La fermeture de l'A6a initialement prévue est annulée.



Le périphérique sens intérieur étant fermé entre les portes de Gentilly et Quai d'Issy,

des difficultés de circulation sont attendues.



Ci-après les itinéraires alternatif a ces fermetures :



- Pour rejoindre A6 (Lyon) ou l'A10 (Bordeaux-Nantes), depuis la porte de Bercy,

prendre l'A4 (Créteil), l'A86 (Créteil),

pour retrouver la direction Lyon-Bordeaux-Nantes par l'A6B au niveau de Fresnes.



- Pour rejoindre l'Aéroport Paris-Orly, depuis la porte de Bercy, prendre l'A4 (Créteil), l'A86 (Créteil), et suivre la direction Aéroport d'Orly par la N186 à Thiais.



- Pour rejoindre le BP extérieur (porte de Bercy) depuis l'A6 ou l'A10 à Wissous,

prendre l'A6b puis l'A86 en direction de Créteil, puis la direction Paris par l'A4.



- Pour rejoindre le BP (porte de Saint-Cloud) depuis l'A6 ou l'A10 à Wissous, prendre l'A6b puis l'A86 en direction de Versailles, puis la direction Paris par la N118.