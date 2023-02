Yvelines. Grâce à son système de traçage, la moto volée à Paris est retrouvée aux Mureaux

Un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) est dépêchée et procède discrètement à des recherches dans le quartier indiqué. Les policiers en civil remarquent alors une camionnette avec quatre hommes à bord ainsi que la moto signalée volée. Les suspects âgés de 20, 22 et 46 ans, sont interpellés et conduits au commissariat des Mureaux pour être entendus.



La camionnette et la moto ont été également ramenées au commissariat pour les besoins de l'enquête.