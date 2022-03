InfoRoute. Fermeture de l’A28 depuis l’A13 à Bourg-Achard (Eure) ce mardi de 8h à 20h

Dans le cadre des travaux d'entretien à hauteur de l'échangeur A28/A13 à Bourg-Achard dans l’Eure, le gestionnaire de l’autoroute est amené à fermer l'A28 ce mardi 22 mars de 8 heures à 20 heures.



Les modalités de cette fermeture sont les suivantes :



Fermeture de l'A28 depuis l'A13 dans les deux sens de circulation en direction d'Alençon.



Une déviation obligatoire est mis en place:



• Sur l'A13 dans le sens ¨Paris vers Caen, les usagers arrivant de l'A13 et se dirigeant vers Alençon sont déviés au diffuseur n°24 Bourgtheroulde, empruntent la D438 et retrouvent la destination d'origine au croisement avec l'A28.



• Sur l'A13 dans le sens Caen vers Paris, les usagers voulant se diriger vers Alençon, continuent sur l'A13 en direction de Paris, puis empruntent le diffuseur n°24 Bourgtheroulde, puis la D438 et retrouvent la destination d'origine au croisement avec l'A28.



Les usagers sont invités à la plus grande prudence à l'approche de ces travaux ainsi que sur l'itinéraire de déviation.