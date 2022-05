Ascension : circulation très dense sur l’A13 entre la Normandie et Paris ce dimanche classé noir

A 13 heures, la circulation était particulièrement difficile en amont de Rouen avec 14 kilomètres de ralentissements entre Saint-Ouen-de-Thouberville (Eure) et Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime), et 22 km entre Bosgouet et Criquebeuf-sur-Seine à 15 heures.



Toujours compliqué lors des retours de week-end le passage des barrières de péage connaît également quelques difficultés plus encore ce long week-end de l’Ascension .



Dans les Yvelines, en début d’après-midi, le trafic s’écoule au ralenti de Mantes-la-Ville (péage de Buchelay) à Ecquevilly, soit sur 14 km.