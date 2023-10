Incendie des immeubles "verre et acier" : le maire de Rouen se veut rassurant face à la présence d'amiante

Dans un souci de transparence, la mairie de Rouen, qui reconnaît « la présence notoire d'amiante dans ces immeubles », a exigé le soir même de l'incendie que des analyses complémentaires soient menées. A cet effet, l'entreprise Séché (Séché Urgences Interventions), a été chargée de réaliser des prélèvements au sol et des analyses d'air.



Les résultats de ces prélèvements sont désormais connus et rendus publics, commente Nicolas Mayer-Rossignol, dans un communiqué publié ce mardi soir : « sur les 104 mesures (100 mesures surfaciques et 4 contrôles de l'air intérieur ou extérieur), les résultats ne font pas apparaître de trace significative d'amiante ».



Les opérations de secours sont maintenant achevées, affirme par ailleurs la mairie de Rouen. Le feu est en effet éteint, mais les sapeurs-pompiers vont maintenir des rondes de surveillance jusqu'à ce mercredi matin.



« Au terme de cette surveillance complémentaire, la mission des pompiers sur site sera finie. Deux brumisateurs sont désormais installés et continuent d'humidifier les décombres, afin de maintenir les poussières au sol. Cette humidification continuera le temps nécessaire et, a minima, jusqu'à l'encapsulage des débris de l'incendie.»