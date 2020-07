Ils fouillaient les sacs des baigneurs : deux adolescents arrêtés sur la plage du Havre

Sans attendre, le témoin s’est lancé en direction des suspects et en a rattrapé un, celui qui venait de voler un téléphone portable. Le jeune homme a été remis aux CRS en sécurisation sur la plage, après avoir été sermonné par les témoins de la scène. Le guetteur, dont le signalement a été fourni par le témoin, a été interpellé à son tour un peu plus tard.



Les deux adolescents de 15 et 16 ans, domiciliés au Havre, ont été placés en garde à vue. Le voleur du téléphone a reconnu les faits lors de son audition. Il a fait l’objet d’une convocation pour le 7 septembre devant le tribunal en vue d’une réparation pénale. Son complice a, quant à lui, nié catégoriquement les faits. Il a été laissé libre.



Tous les deux étaient jusqu’à présent inconnus des services de police.