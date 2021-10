Evacuation médicale d'un marin blessé lors d'une action de pêche à la coquille, au large du Havre

Un marin pêcheur a été évacué vers l’hôpital du Havre ce mercredi 06 octobre, blessé lors d'une action de pêche à la coquille à environ 46 km (25 nautiques) au nord-ouest du Havre.



L'opération d'évacuation a été coordonnée par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg, après avoir été informé par le ferry Normandie qu'un membre de l'équipage du navire de pêche Thieresa nécessite une évacuation médicale.



Comme il est d'usage, lors d'une conférence avec le centre de consultation médicale maritime de Toulouse et le SAMU de coordination maritime médicale du Havre il a été préconisé l'évacuation médicale du marin via l'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 76.



Hélitreuillé, le marin a été pris en charge par une équipe médicale de l'hôpital havrais embarquée à bord de l'hélicoptère. Les premiers soins lui ont été prodigués pendant le transport dans l'attente de son admission à l'hôpital Jacques-Monod, à Montivilliers.