Eure : une voiture finit sa course dans le mur d’une maison à Puchay, le conducteur est blessé légèrement

Une équipe spécialisée en sauvetage-déblaiement du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) a été appelée sur les lieux afin d’étayer et de consolider le mur du pignon de l’habitation.



Aucun relogement n’est nécessaire, indiquait ce matin un officier du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Vingt sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention. A signaler que la route départementale 316 a dû être coupée et déviée à la circulation le temps des opérations de secours.



La gendarmerie est venue constater les faits et a ouvert une enquête afin de déterminer les causes de l’accident.