Eure : un jeune cyclomotoriste percute un arbre, il est héliporté dans un état grave au CHU de Rouen

Grièvement blessé, le blessé, originaire de Barc, une commune toute proche, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers qui lui ont prodigué les premiers soins avant d’être relayés par le médecin du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) venu sur place.



Compte tenu de la nature et gravité des blessures, les secours ont sollicité l’intervention de l’hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 76, pour transporter au plus vite la jeune victime, alors en urgence absolue, vers le CHU de Rouen (Seine-Maritime).