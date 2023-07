Eure : il insulte et menace l'huissier et les gendarmes venus pour l'expulser de son logement

Un habitant de Nassandre-sur-Risle, dans l'Eure, a été condamné à cinq mois de prison dont deux fermes par le tribunal judiciaire d'Evreux. Cet homme de 39 ans s'est particulièrement « distingué » à deux reprises à quelques semaines d'intervalle, en s'en prenant violemment aux gendarmes.



Le 30 mai dernier, à Serquigny, il avait arraché un poteau en fonte utilisé pour empêcher le stationnement de véhicules sur le trottoir et l'avait jeté sur une voiture de la gendarmerie stationnée à proximité à l'occasion d'une intervention. Le mis en cause avait alors été entendu et la procédure suivait son cours.