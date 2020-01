Autour de 15 000 manifestants en Seine-Maritime contre la réforme des retraites

Un manifestant de 61 ans a été blessé à la tête. Il a reçu des coups de matraque des forces de l’ordre. Il a été pris en charge par les street medocs et les pompiers.

36e jour de grève et toujours autant de monde dans les rues pour s'opposer à la réforme des retraites. En Seine-Maritime, ce jeudi 9 janvier, quelque 15 000 personnes, selon les chiffres communiqués par la police, ont participé aux différentes manifestations : 7 400 à Rouen, 5 300 au Havre, 1700 à Dieppe, 200 à Lillebonne, 200 à Fécamp. D'autres rassemblements ont eu lieu comme à Eu où une centaine de personnes se sont mobilisées.Dans les cortèges, notamment à Rouen, la tension était palpable. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et jouer de la matraque pour empêcher les débordements. Un retraité d'une soixantaine d'années a été blessé à la tête, victime d'un coup de matraque, a rapporté notre confrère France 3 Normandie qui évoque également, un deuxième blessé dans les mêmes conditions.Un autre a été interpellé et placé en garde à vue, en tout début de manifestation, pour participation à un attroupement et dégradations. Il avait le visage dissimulé, selon une source policière.Cette interpellation a suscité la colère d'autres manifestants qui se sont rassemblés à une quarantaine vers 17h30 devant l'hôtel de police, rue Brisout-de-Barneville.